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20 минут назад

Вероятность начала военного конфликта Сербии и Косово оценили

Lenta.ruиещё 1

Военные столкновения между Сербией и Косово могут возникнуть из-за случайных провокаций или непреднамеренного начала боевых действий, допустила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова. Она оценила развитие такого сценария в беседе с «Лентой.ру».

Оценена вероятность начала военного конфликта Сербии и Косово
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее власти Сербии и Косово привели в полную боеготовность свои вооруженные силы. По данным источников, близких к Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR), 1,5 тысячи военных готовятся провести операцию по ликвидации баррикад, возведенных на севере края.

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До последнего времени власти Приштины и Белграда демонстрировали свои вооруженные силы и мощь только с целью поднятия ставок в переговорном процессе, считает политолог. По ее мнению, ни одни, ни другие не заинтересованы в вооруженных противостояниях.

Тем не менее в последний месяц переговоры зашли в тупик, отметила она. Сербская сторона настаивает на создании сообщества сербских муниципалитетов, на что Приштина не хочет идти.

«В финальный момент, когда могут быть достигнуты всеобъемлющие договоренности о нормализации, как они считают, деятельность временных самопровозглашенных приштинских институтов косовские власти хотят распространить на всю территорию Косово, не допуская автономии сербов, проживающих в северных муниципалитетах», — пояснила она.

Политолог указала на существование провокаций и тот факт, что косовская полиция действует несогласованно с достигнутыми ранее договоренностями.

Однако международные силы, дислоцированные в Косово, предотвратят столкновения, убеждена она.

«Насколько международное сообщество сможет урегулировать мирным путем такую взрывоопасную ситуацию — это вопрос, который стоит на весах. На мой взгляд, международные силы: и силы для Косово, и миссия ЕвроЕвропейского союза EULEX, — с этим должны справиться», — подытожила политолог.

В ночь на 26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах. Одновременно с этим послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от Вучича добиться разбора баррикад. Они пригрозили, что в противном случае закроют глаза на попытки Приштины «самостоятельно разобраться с ситуацией».

Армия,ИМЭМО РАН,НАТО,ЕС,
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