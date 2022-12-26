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27 минут назад

N1: Сербия стягивает тяжелое вооружение к границе с Косовом

Елена Прошина

Сербия стягивает гаубицы к границе с самопровозглашенным Косовом. Об этом сообщает N1.

N1: Сербия стягивает тяжелое вооружение к границе с Косовом
Фото: Serbian Defense Ministry Press ServiceSerbian Defense Ministry Press Service

По данным телеканала, сербская армия разместила у границы с Косовом шесть гаубиц. Корреспондент N1 заметил их в районе КПП «Ярине». Вместе с дальнобойными орудиями к границе направлялось некоторое количество военной полиции. При этом журналист телеканала добавил, что ему не разрешили снимать гаубицы, отметив, что на баррикадах «сейчас тихо».

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Предполагается, что сербская армия приняла решение стянуть к границе с Косовом гаубицы и военную полицию из-за произошедшей вчера, 25 декабря, перестрелке в Зубин-Потоке между местными сербами и косовской полицией. В результате инцидента никто не пострадал. При этом в самом Косове заявили, что никакой перестрелки не было.

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