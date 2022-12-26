N1: Сербия стягивает тяжелое вооружение к границе с Косовом

Сербия стягивает гаубицы к границе с самопровозглашенным Косовом. Об этом сообщает N1.

Фото: Serbian Defense Ministry Press Service Serbian Defense Ministry Press Service

По данным телеканала, сербская армия разместила у границы с Косовом шесть гаубиц. Корреспондент N1 заметил их в районе КПП «Ярине». Вместе с дальнобойными орудиями к границе направлялось некоторое количество военной полиции. При этом журналист телеканала добавил, что ему не разрешили снимать гаубицы, отметив, что на баррикадах «сейчас тихо».