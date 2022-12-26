Кулеба рассказал, сколько займет обучение ВСУ управлению Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что обучение украинских военных управлению комплексами ПВО Patriot займет менее полугода. В опубликованном в понедельник интервью агентству Associated Press Кулеба пояснил, что США разработали специальный план по подготовке украинских военных работе с комплексами "значительно меньше, чем за шесть месяцев", тогда как обычно это занимает до года.

Как заявил 25 декабря в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" президент России Владимир Путин, РФ сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине. Путин 22 декабря в беседе с журналистами отмечал, что "Patriot - это достаточно старая система" и она не работает так, как российская С-300. Тогда же он заявил, что "противоядие" этим комплексам найдется.