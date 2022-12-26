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15 минут назад

Кулеба заявил, что обучение украинских военных управлению Patriot займет менее полугода

ТАСС

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что обучение украинских военных управлению комплексами ПВО Patriot займет менее полугода. В опубликованном в понедельник интервью агентству Associated Press Кулеба пояснил, что США разработали специальный план по подготовке украинских военных работе с комплексами "значительно меньше, чем за шесть месяцев", тогда как обычно это занимает до года.

Кулеба рассказал, сколько займет обучение ВСУ управлению Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как заявил 25 декабря в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" президент России Владимир Путин, РФ сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине. Путин 22 декабря в беседе с журналистами отмечал, что "Patriot - это достаточно старая система" и она не работает так, как российская С-300. Тогда же он заявил, что "противоядие" этим комплексам найдется.

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению лидера США Джо Байдена посетил Вашингтон. К его визиту в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на общую сумму 1,85 млрд долларов. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot, в составе которой сама пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления.

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