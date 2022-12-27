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1 час назад

Украина потратила почти все оружие производства НАТО и СССР

Национальная Служба Новостейиещё 2

Подразделения украинских Вооруженных сил, которые действуют в зоне спецоперации, израсходовали почти все запасы оружия, которые были поставлены на Украину НАТО, а также остатки вооружения советского производства, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

Украина потратила почти все оружие производства НАТО и СССР
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск в ДНР. Отмечается, что армия России могла бы продвигаться значительно быстрее, но хочет избежать жертв среди мирного населения. Алаудинов заявил, что ВСУ с начала спецоперации уже потеряли около 200 тысяч человек.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России по-прежнему успешно продвигаются на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Армия,Минобороны России,НАТО,
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