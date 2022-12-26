В Польше объяснили сдачу военных ВСУ в плен при первой возможности

Обозреватель польской газеты Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Яцек Тохман объяснил сдачу военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в плен при первой возможности. Об этом он написал в своей статье.

По словам Тохмана, украинские солдаты «живут в ужасных условиях и массово погибают». Происходит это по вине их командиров, а также из-за нехватки техники, питания, медикаментов и топлива, считает он.