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37 минут назад

В Тайване заявили о крупнейшем вторжении Китая в зону ПВО острова

Lenta.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) Китая совершили крупнейшее в истории вторжение в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет агентство Reuters со ссылкой на официальный Тайбэй.

В Тайване заявили о крупнейшем вторжении Китая в зону ПВО острова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В воздушное пространство острова вторглась китайская авиагруппа из 71 летального средства, в составе которой были замечены истребители и беспилотники ВВС КНР. В министерстве обороны Тайваня отметили, что из них 43 самолета пресекли буферную территорию, которая пересекается с зоной действия тайваньских ПВО.

Reuters со ссылкой на источники в Белом доме передает, что США расценивают военную активность Китая как провокацию, способную подорвать политическую стабильность в регионе.

За последние сутки военные Тайваня зафиксировали приближение семи кораблей Военно-морских сил Китая в зоне Тайваньского пролива.

В ноябре Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе четыре корабля ВМС. Министерство обороны Тайваня обвинило КНР в нежелании решить конфликт мирным путем.

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