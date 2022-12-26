В Тайване заявили о крупнейшем вторжении Китая в зону ПВО острова

Военно-воздушные силы (ВВС) Китая совершили крупнейшее в истории вторжение в зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет агентство Reuters со ссылкой на официальный Тайбэй.

В воздушное пространство острова вторглась китайская авиагруппа из 71 летального средства, в составе которой были замечены истребители и беспилотники ВВС КНР. В министерстве обороны Тайваня отметили, что из них 43 самолета пресекли буферную территорию, которая пересекается с зоной действия тайваньских ПВО.

Reuters со ссылкой на источники в Белом доме передает, что США расценивают военную активность Китая как провокацию, способную подорвать политическую стабильность в регионе.

За последние сутки военные Тайваня зафиксировали приближение семи кораблей Военно-морских сил Китая в зоне Тайваньского пролива.