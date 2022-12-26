В Госдуме высказались о новогоднем перемирии с Украиной

«Давайте исходить из того, что идут боевые действия. Перемирие, на мой взгляд, исключено. Украинская сторона недоговороспособна. Они обстреливают мирные города Донбасса, в результате чего гибнут люди. О каком перемирии можно вести речь в данном случае? Мы можем остановить, к примеру, боевые действия с нашей стороны, а они, я даже не сомневаюсь, будут проводить различные ракетные обстрелы», — поделился мнением парламентарий.