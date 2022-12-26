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17 минут назад

В России исключили новогоднее перемирие с Украиной

Lenta.ru

Праздничное перемирие и установление режима прекращения огня в новогодний период между Россией и Украиной невозможно, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему такое соглашение вряд ли будет заключено между сторонами.

В Госдуме высказались о новогоднем перемирии с Украиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте исходить из того, что идут боевые действия. Перемирие, на мой взгляд, исключено. Украинская сторона недоговороспособна. Они обстреливают мирные города Донбасса, в результате чего гибнут люди. О каком перемирии можно вести речь в данном случае? Мы можем остановить, к примеру, боевые действия с нашей стороны, а они, я даже не сомневаюсь, будут проводить различные ракетные обстрелы», — поделился мнением парламентарий.

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Режимы прекращения огня между Москвой и Киевом после начала специальной военной операции на территории Украины устанавливались в марте для эвакуации населения в нескольких регионах, где шли боевые действия. Для вывоза зерна из украинских портов были созданы гуманитарные коридоры.

В последние месяцы Россия регулярно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры на территории Украины. Российские власти настаивают, что обесточивание населенных пунктов необходимо в военных целях.

Украинская сторона в свою очередь наносит удары по объектам на территории России.

Армия,Юрий Швыткин,Госдума,
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