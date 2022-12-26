Times: британский авианосец провел больше времени на ремонте, чем в море

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales с момента ввода в эксплуатацию в декабре 2019 году провел больше времени в доках для устранения поломок, чем в море. Об этом пишет в понедельник британская газета The Times.

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Со ссылкой на данные министерства обороны, она сообщает, что за вычетом времени, что авианосец стоимостью £3,2 млрд ($3,9 млрд по текущему курсу) был пришвартован, не выполняя никаких задач, он находился в море 267 дней. При этом Рождество, которое католики и протестанты отмечали 25 декабря, стало 268 днем ремонта корабля, который в настоящий момент продолжается.

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Сейчас HMS Prince of Wales водоизмещением 65 тыс. тонн и длиной 280 м ремонтируется в сухом доке шотландского Росайта, где он был построен. Здесь корабль оказался после того, как после в августе у него сломался гребной винт. Это произошло в тот момент, когда авианосец выходил с базы в Портсмуте, чтобы принять участие с американскими и канадскими военными в учениях у берегов США. На этом проблемы не закончились - в топливном шланге, ведущем к одному из генераторов, была обнаружена трещина.

В декабре 2020 года HMS Prince of Wales выбыл из строя на несколько месяцев из-за произошедшего на его борту затопления. Причиной инцидента, в результате которого тысячи литров воды залили машинное отделение, а электрические щитки находились под водой в течение суток, стал прорыв пожарного водопровода. Как пишет The Times, устранение последствий того инцидента заняло 193 дня и обошлось в £3,3 млн ($4 млн).

Газета приводит слова начальника Штаба обороны ВС Великобритании адмирала Тони Радакина, который сказал, что проблемы с авианосцем "вызывают глубокое разочарование". Адмирал признал, что корабль "не столь хорош", как он хотел бы.