Назван вероятный ответ США на запуск Северной Кореей дронов

Вероятным ответом США на запуск Северной Кореей дронов станет переброска в Южную Корею дополнительной авиации. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Сангсу Ли, старший научный сотрудник Стокгольмского Института политики безопасности и развития (ISDP) и руководитель Стокгольмского корейского центра.

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Политолог отметил, что, в частности, США могут перебросить в Южную Корею самолеты-разведчики RC-135S Cobra Ball, ранее развернутые на американских военных базах в Японии. Кроме того, специалист назвал весьма вероятным дальнейший рост военной напряженности.

«Обе стороны, вероятно, станут чаще проводить подобные операции с использованием беспилотников и разведывательных самолетов в воздушном пространстве друг друга», — предрек Ли.

Роберт Уинстенли-Честерс, преподаватель Университета Лидса и Эдинбургского университета, в свою очередь, предположил, что после инцидента Сеул станет использовать более мощную военную инфраструктуру для сдерживания КНДР, а также усилит патрулирование и наблюдение за северокорейским воздушным пространством. «Но в отличие от ситуации с Китаем и Тайванем, ни одна из сторон не будет использовать пилотируемые самолеты для вторжения в чужое воздушное пространство или для пресечения подобных попыток [со стороны противника]. Это было бы слишком серьезной провокацией», — предположил он в беседе с «Лентой.ру».

Северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей утром 26 декабря, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. По запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту катастрофу на Пхеньян.