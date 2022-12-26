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31 минуту назад

Япония назвала неприемлемыми заходы китайских кораблей в зону островов Сенкаку

Lenta.ruиещё 1

Токио считает неприемлемыми заходы китайских кораблей в зону у спорных островов Сенкаку, которую Япония считает своими территориальными водами, заявил на пресс-конференции генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Япония назвала неприемлемыми заходы китайских кораблей в зону островов Сенкаку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мацуно отметил, что в период с 22 по 25 декабря в ходе последнего захода китайских сторожевиков в эти воды они находились там рекордное количество времени — 72 часа и 45 минут. «Это крайне прискорбно и неприемлемо», — подчеркнул он, отметив, что в этом году корабли Пекина 28 раз заходили в территориальные воды Японии.

В случае заходов китайских кораблей в этот район, а также их нахождения в прилежащей зоне Токио заявляет протест и требует покинуть эту зону, заключил он.

Ранее колумнист Bloomberg Хэл Брандс заявил о возможной подготовке Японии к войне с Китаем. По его мнению, силовой захват Тайваня официальным Пекином будет иметь катастрофические последствия для Токио. Кроме того, Китай может усилить давление вокруг Сенкаку или иным образом «оказать давление на своего исторического противника».

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