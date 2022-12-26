Российские военные «перещелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США пообещали поставить Украине. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Мы "перещелкаем" не только американские системы Patriot, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — уверен Кадыров.
Ранее США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине, который в том числе включает ЗРК Patriot. Однако в Пентагоне заявили, что понадобится несколько месяцев для того, чтобы украинские военные научились ими пользоваться.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине. Он отметил, что российские военные 100% «пощелкают» все системы.