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57 минут назад

Кадыров пообещал «перещелкать» все переданные Украине ПВО Patriot

Елена Прошина

Российские военные «перещелкают» американские системы ПВО Patriot, которые США пообещали поставить Украине. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы "перещелкаем" не только американские системы Patriot, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — уверен Кадыров.

Ранее США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине, который в том числе включает ЗРК Patriot. Однако в Пентагоне заявили, что понадобится несколько месяцев для того, чтобы украинские военные научились ими пользоваться.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot в случае их поставки США Украине. Он отметил, что российские военные 100% «пощелкают» все системы.

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