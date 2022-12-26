Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России заняли выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом в понедельник, 26 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что в результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), который был нанесен российскими войсками в районе Краматорска, было уничтожено больше 35 украинских солдат, среди которых находились пять старших офицеров.
«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 100 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и восемь автомобилей», — говорится в сообщении министерства.