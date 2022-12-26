Кадыров пообещал «перещелкать» американские системы «Patriot»

«Мы „перещелкаем“ не только американские системы „Patriot“, но и любого, кто посмеет направить оружие против нас! Когда враги это осознают, они сами на коленях приползут просить о переговорах», — заявил Кадыров. Он объяснил это тем, что у России нет циничных целей и корыстных мотивов.