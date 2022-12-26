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18 минут назад

Южная Корея не смогла сбить беспилотники КНДР

Lenta.ruиещё 1

Южнокорейский штурмовик КА-1 потерпел крушение вследствие неудачной попытки сбить замеченные в небе Сеула беспилотные летательные средства (БПЛА) КНДР. Об этом пишет корейское агентство Yonhap.

Южная Корея не смогла сбить беспилотники КНДР
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что КА-1 не смог перехватить северокорейские дроны и потерпел крушение примерно в 140 километрах от Сеула, в округе Хенсон. Yonhap уточняет, что два пилота спаслись, а сообщений о повреждениях жилых домов в результате крушения штурмовика не поступало.

Северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей утром 26 декабря, в ответ Сеул поднял в воздух авиацию. По запросу военных были приостановлены вылеты из южнокорейских аэропортов Инчхон и Кимпхо. В ходе перехвата дронов разбился штурмовик KA-1, Сеул возложил ответственность за эту аварию на Пхеньян.

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