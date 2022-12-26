Президент «Калашникова»: Спрос на военную экипировку вырос кратно

Спрос на экипировку для военных вырос кратно, на ее выпуске нужно сосредоточить дополнительные усилия, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
«Отдельное внимание – выпуску экипировки. Тут нужно сосредоточить дополнительные усилия. Спрос на защиту кратно вырос, как и требования к эффективности. Солдат должен быть и вооружен современным оружием и надежно защищен», – передает ТАСС слова Лушникова.
По его словам, снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) уже поставляется в зону проведения спецоперации на Украине.
Президент «Калашникова» заметил, что концерн в регулярном режиме получает от военных обратную связь
«На основе отзывов о боевом применении постоянно вносим изменения в изделия... И по новым изделиям, которые поставляются в зону спецоперации, это снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет Калашникова, обратная связь также внимательно изучается», – сказал Лушников.
Ранее Лушников сообщил, что Минобороны России подписало контракты на поставку в войска новых снайперских винтовок Чукавина, которые должны постепенно заменить снайперские винтовки Драгунова.