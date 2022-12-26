Президент «Калашникова»: Спрос на военную экипировку вырос кратно

«На основе отзывов о боевом применении постоянно вносим изменения в изделия... И по новым изделиям, которые поставляются в зону спецоперации, это снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет Калашникова, обратная связь также внимательно изучается», – сказал Лушников.