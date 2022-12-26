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51 минуту назад

FT заявила о больших потерях и истощении ВСУ

ТАССиещё 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности в ходе специальной военной операции (СВО) России. Об этом в понедельник сообщила британская газета Financial Times.

FT заявила о больших потерях и истощении ВСУ
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

"Конечно, ВСУ испытывают ряд проблем. В их числе - высокие потери, низкий уровень подготовки, чрезвычайно сильное истощение военнослужащих некоторых подразделений, а также недостаток вооружений и боеприпасов", - приводит издание слова неназванного военного советника одной из стран Запада.

Кроме того, назначение генерала Сергея Суровикина, "возможно, самого компетентного российского военного руководителя", командующим группировкой войск РФ в зоне СВО позволило России "усилить оборонительные позиции" в Херсонской области, что "снижает вероятность успешного контрнаступления" ВСУ на этом направлении, считает эксперт американского аналитического центра Rand Дара Массикот, мнение которой приводит газета.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Армия,В мире,Сергей Суровикин,Владимир Путин,
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