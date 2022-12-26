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1 час назад

«Рёнхап»: несколько дронов КНДР пересекли межкорейскую границу

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В Сеуле официальные лица заявили о пересечении межкорейской границы группой дронов из Северной Кореи.

Беспилотники КНДР пересекли границу с Южной Кореей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 10:25 южные военные обнаружили несколько неопознанных объектов, предположительно, беспилотных летательных аппаратов, в приграничных районах провинции Кёнгидо», — говорится в сообщении агентства «Рёнхап».

Уточняется, что южнокорейские военные направили в зону инцидента истребители, ударные вертолёты и задействовали лёгкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хёнсон.

Южная Корея начала сокращать армию

Ранее глава комиссии по чрезвычайным мерам правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Чон Чжин Сок заявил, что провокации КНДР направлены на разрушение южнокорейско-американского альянса и на вытеснение военных баз Соединённых Штатов с Корейского полуострова.

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