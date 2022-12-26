Беспилотники КНДР пересекли границу с Южной Кореей

В Сеуле официальные лица заявили о пересечении межкорейской границы группой дронов из Северной Кореи.
«С 10:25 южные военные обнаружили несколько неопознанных объектов, предположительно, беспилотных летательных аппаратов, в приграничных районах провинции Кёнгидо», — говорится в сообщении агентства «Рёнхап».
Уточняется, что южнокорейские военные направили в зону инцидента истребители, ударные вертолёты и задействовали лёгкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хёнсон.
Ранее глава комиссии по чрезвычайным мерам правящей в Южной Корее партии «Гражданская сила» Чон Чжин Сок заявил, что провокации КНДР направлены на разрушение южнокорейско-американского альянса и на вытеснение военных баз Соединённых Штатов с Корейского полуострова.