Беспилотники КНДР пересекли границу с Южной Кореей

В Сеуле официальные лица заявили о пересечении межкорейской границы группой дронов из Северной Кореи.

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«С 10:25 южные военные обнаружили несколько неопознанных объектов, предположительно, беспилотных летательных аппаратов, в приграничных районах провинции Кёнгидо», — говорится в сообщении агентства «Рёнхап».

Уточняется, что южнокорейские военные направили в зону инцидента истребители, ударные вертолёты и задействовали лёгкий штурмовик КА-1, но по неизвестной причине он потерпел крушение в уезде Хёнсон.