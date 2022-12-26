ВКС РФ получат обновленные ракетоносцы Ту-95МСМ и Ту-22М3М

Первые модернизированные стратегические ракетоносцы Ту-95МСМ и ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3М дальняя авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ получит в 2023 году. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш .

«В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолетов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолеты поступят в строевые части», - сказал он.

Ранее, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости в 2023 году принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три ракетоносца Ту-160М.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М будет сдан до конца года. По его словам, это будет глубоко модернизированный самолет на базе Ту-160 с новыми возможностями и функционалом.