В рядах ВСУ заметили наемников из более чем 30 стран

Бойцы второго армейского корпуса ЛНР выявили на линии соприкосновения присутствие наемников из более чем 30 стран, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

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«В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан. Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами», – сказал Марочко.

Он также добавил, что присутствует немецкая, французская, итальянская и польская речь. Только в ходе анализа за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран.