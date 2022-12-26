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31 минуту назад

В ЛНР заявили о воюющих на стороне ВСУ наемниках из более чем 30 стран

Елена Прошина

Бойцы второго армейского корпуса ЛНР выявили на линии соприкосновения присутствие наемников из более чем 30 стран, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

В рядах ВСУ заметили наемников из более чем 30 стран
Фото: ТАССТАСС

«В ходе мониторинга радиочастот в зоне ответственности второго армейского корпуса на линии боевого соприкосновения выявлено присутствие иностранных граждан. Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами», – сказал Марочко.

Он также добавил, что присутствует немецкая, французская, итальянская и польская речь. Только в ходе анализа за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военные поразили в районе Артемовска в ДНР пункт временной дислокации иностранных наемников. Он добавил, что за сутки ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 86 районах.

Армия,Андрей Марочко,
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