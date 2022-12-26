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32 минуты назад

В США указали на уязвимое место ЗРК Patriot

Никита Бородкин

Обозреватель Пол Иддон назвал уязвимость американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot перед российскими вооруженными силами. В статье для Forbes он отметил их недостаточную мобильность.

В СМИ объяснили уязвимость комплексов Patriot на Украине перед Россией
Фото: ТАССТАСС

По мнению Иддона, российская армия сможет уничтожить установки из-за трудности их передислокации из-под огня. Отмечается, что для обслуживания одной батареи ЗРК требуется три человека, тогда как для перемещения и настройки всех компонентов системы требуется до 90 человек.

Названо условие для передачи Киеву американского ЗРК Patriot

Напомним, что ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине суммой 1,85 млрд долларов. В него входит одна батарея ЗРК Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также снаряды 152 и 122 калибра. Кроме того, Киев получит ракеты для РСЗО «Град», снаряды 125 калибра для танков, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия и другое снаряжение.

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