В СМИ объяснили уязвимость комплексов Patriot на Украине перед Россией

Обозреватель Пол Иддон назвал уязвимость американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot перед российскими вооруженными силами. В статье для Forbes он отметил их недостаточную мобильность.

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По мнению Иддона, российская армия сможет уничтожить установки из-за трудности их передислокации из-под огня. Отмечается, что для обслуживания одной батареи ЗРК требуется три человека, тогда как для перемещения и настройки всех компонентов системы требуется до 90 человек.