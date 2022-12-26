Эксперт объяснил заинтересованность Зеленского в сдаче Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в поражении украинцев в Бахмуте, так как в этом случае у него будет повод отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

«В том случае, если будут оставлены Артемовск (Бахмут), Соледар и начнет в целом рушиться линия от Северска до Угледара, у Зеленского появится вполне реальное основание, чтобы отправить Залужного в отставку», — передает слова эксперта «Пятый канал».

Кнутов считает, что неприязнь Зеленского к Залужному заключается в том, что на Западе активно позиционируют командующего ВСУ, как преемника на пост украинского главы. Также, по словам эксперта, западные СМИ отмечают, как возможного сменщика Зеленского начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.