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13 минут назад

Военный эксперт: Зеленский ждет поражения ВСУ в Бахмуте, чтобы сменить главнокомандующего

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в поражении украинцев в Бахмуте, так как в этом случае у него будет повод отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Эксперт объяснил заинтересованность Зеленского в сдаче Бахмута
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

«В том случае, если будут оставлены Артемовск (Бахмут), Соледар и начнет в целом рушиться линия от Северска до Угледара, у Зеленского появится вполне реальное основание, чтобы отправить Залужного в отставку», — передает слова эксперта «Пятый канал».

Кнутов считает, что неприязнь Зеленского к Залужному заключается в том, что на Западе активно позиционируют командующего ВСУ, как преемника на пост украинского главы. Также, по словам эксперта, западные СМИ отмечают, как возможного сменщика Зеленского начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Зеленский прибыл с не анонсированным визитом в Бахмут

Ранее капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин сообщил о колоссальных потерях ВСУ под Артемовском. По его словам, украинцы теряют по 500 бойцов в день, передает MK.RU. По мнению западных аналитиков, Бахмут превращается в «братскую могилу» для десятков подразделений ВСУ, пишет Life.

Армия,СВО,Валерий Залужный,Юрий Кнутов,Василий Дандыкин,Владимир Зеленский,
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