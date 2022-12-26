Мобилизация: последние новости на сегодня 26 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 декабря 2022, в материале «Рамблера».

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Мобилизованные из Ногайского района РД поблагодарили за посылки и письма из родного края

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Мобилизованные жители Ногайского района Дагестана выразили благодарность всем тем, кто принимал участие в отправке посылок и писем из родного края, сообщает газета «Голос степи» со ссылкой на председателя совета женщин Ногайского района РД Асияту Манкаеву.

До этого членами женского совета были собраны сладкие новогодние посылки для мобилизованных и добровольцев. При этом дети написали письма. Посылки были переданы через военнослужащего Мурзабека Кульдиева из села Калининаул Ногайского района. Он приезжал в краткосрочный отпуск с фронта.

Дагестанский военнослужащий прочитал письмо ученицы 4 «в» класса Азалии Эльгайтаровой.

Она написала: «Здравствуй, солдат. В этом письме мне хочется сказать тебе большое спасибо. Ты защищаешь нашу Родину от врагов, чтобы мы спокойно спали, учились и мечтали о будущем, радовались каждому дню, яркому солнцу и мирному небу над головой. Всё это благодаря тебе. Я горжусь, что есть такие сильные люди. Желаю, солдат, спокойной службы, справиться со всеми трудностями. Удачи в преодолении этих трудностей».

Боец поблагодарил школьницу за теплое письмо.

Братья Руслан и Ислам Абдулбариевы из села Нариман Ногайского района были мобилизованы в сентябре и уже выполняют боевые задачи. Руслан, которому поступило письмо ученицы 4 класса Салыковой Миланы, остался доволен весточкой из малой родины.

Вот что написала Милана: «Привет, желаю тебе счастья, надеюсь, всё у вас хорошо. Этот год был трудным, надеюсь, следующий год будет лучше. Мы украсили наш класс на Новый год. И ещё у нас будет встреча с учениками с Карагаса. На этом всё. Живите долго, счастья вам».

Руслан на родном ногайском языке поблагодарила девочку, а также обратился к жителям района, заявив, что они скоро вернутся с победой домой.

Военное училище Новосибирска поблагодарили за подготовку мобилизованных к СВО

Ветераны вооруженных сил России, окончившие НВВКУ, поблагодарили родное училище за организацию обучения мобилизованных, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание «Родные берега».

В письме военные заявили, что после объявления частичной мобилизации НВВКУ столкнулось со сложной задачей: училище не было предназначено для необходимого количества частей. Однако выход из ситуации был найден, и поставленная задача выполнена.

В подготовке мобилизованных задействовали ветеранов. Во многом благодаря этому подразделения удалось сформировать в сжатые сроки, были назначены командный состав и подготовка. Как заявили бойцы, им удалось вспомнить необходимые навыки, которые пригодятся в ходе спецоперации. Также при обучении удалось решить проблемы с дисциплиной и спиртными напитками.

Мобилизованный из Краснодарского края сделал предложение девушке-волонтеру, помогающей военным

Участник спецоперации в канун Нового года позвал замуж девушку, которая занималась сбором гуманитарной помощи, сообщает «Царьград».

С будущим супругом Юлия познакомилась, занимаясь сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Благотворительную акцию «Поможем нашим солдатам» девушка запустила сразу после объявления частичной мобилизации. Добровольцев в команду Юлия нашла через родительские чаты. Первый груз, среди которого товары первой необходимости был собран за одну ночь. К инициативе подключились жители Ростова, Иркутской и Томской областей, а также Республики Коми.

В ответ мобилизованные записывали видео, в которых благодарили за переданные вещи. С одним из мужчин у Юлии завязалась переписка, а через несколько месяцев Валерий сделал ей предложение. Пара уже сыграла свадьбу.