Спецоперация на Украине 26 декабря: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 декабря 2022 года.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС Минобороны РФ/ТАСС

ВСУ допустили наступление российских войск на Краснолиманском направлении

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Войска России могут начать наступление на Краснолиманском направлении, сообщает радио Sputnik со ссылкой на спикера Восточной группировки войск украинских Вооруженных сил Сергея Череватого.

По его словам, российские военнослужащие пытаются продвигаться по Бахмутскому и Авдеевскому направлению, а также предпринимают контрнаступательные действия. При этом ВСУ находятся «под постоянным шквалом огня» в попытках предотвратить развитие наступления России.

Ранее украинское командование перебросило дополнительные силы на сватовское направление в Луганской народной республике.

В Академии военных наук нашли способ справиться с ВСУ в Донбассе

Для уничтожения украинской группировки военных в Донбассе можно использовать российские ракеты «Сатана», предварительно заменив ядерные боеголовки на неядерные, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на старшего научного сотрудника Академии военных наук, военного аналитика Владимира Прохватилова.

Он назвал «Сатану» «чудо-оружием», которое находится в шахтах и может «уничтожить весь мир».

«Периодически они заменяются и утилизируются. С их помощью запускаются спутники. Это дорогостоящая штука. И можно ее использовать гораздо умнее. То есть поместить конвенциональную боеголовку. Удар одной такой ракеты, если ее запустить не в космос, а на средней дистанции, уничтожит гарантировано мост через Днепр. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника», — заявил эксперт.

Отмечается, что использование этих межконтинентальных ракет гарантирует успех Вооруженным силам России, но необходимо перестраховаться и доказать, что боеголовки неядерные.

«Это победа сразу. Но перед этим надо пригласить американских представителей и показать, что в этой шахте ядерных боеголовок нет. Это необходимо, чтобы не восприняли, как атаку ядерными ракетами», — подчеркнул Прохватилов.

Начальник войсковой ПВО Леонов: российские системы сбили более 60% воздушных целей ВСУ

Российские системы войсковой противовоздушной обороны в ходе проведения спецоперации сбили более 60% от общего числа потерь воздушных целей украинских Вооруженных сил, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на начальника войсковой ПВО ВС России Александра Леонова.

«По состоянию на 25 декабря 2022 года доля воздушных целей противника, уничтоженных российскими средствами войсковой ПВО, составляет более 60 процентов от общего числа их потерь», — заявил он.