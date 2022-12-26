В Косово раздались выстрелы недалеко от патруля НАТО

Представители Международной миссии под эгидой Североатлантического альянса в самопровозглашённом Косово рассказали о том, что недалеко от патруля сил альянса в северной части страны был открыт огонь, сообщает Reuters.

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Выстрелы были слышны в районе Зубин-Потока. В результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович заявил, что ситуация на севере непризнанного Косова сложная. По его словам, требуется присутствие вооруженных сил Сербии вдоль административной линии между автономным краем и центром страны. Он заявил, что в настоящее время находится в пути и едет в Рашку.

25 декабря на севере самопровозглашенного Косова произошли автоматная стрельба и столкновения. Это случилось в населенном пункте Зубин-Поток около возведенных сербами баррикад. После этого президент Сербии Александр Вучич провел совещание с главой правительства Аной Брнабич и командованием армии страны.