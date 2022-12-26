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5 минут назад

В Косово раздались выстрелы недалеко от патруля НАТО

Елена Прошина

Представители Международной миссии под эгидой Североатлантического альянса в самопровозглашённом Косово рассказали о том, что недалеко от патруля сил альянса в северной части страны был открыт огонь, сообщает Reuters.

В Косово раздались выстрелы недалеко от патруля НАТО
Фото: ТАССТАСС

Выстрелы были слышны в районе Зубин-Потока. В результате стрельбы никто не пострадал.

Ранее начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович заявил, что ситуация на севере непризнанного Косова сложная. По его словам, требуется присутствие вооруженных сил Сербии вдоль административной линии между автономным краем и центром страны. Он заявил, что в настоящее время находится в пути и едет в Рашку.

25 декабря на севере самопровозглашенного Косова произошли автоматная стрельба и столкновения. Это случилось в населенном пункте Зубин-Поток около возведенных сербами баррикад. После этого президент Сербии Александр Вучич провел совещание с главой правительства Аной Брнабич и командованием армии страны.

До этого Вучич беседовал с командиром Командования союзных объединенных сил Североатлантического альянса в Неаполе адмиралом Стюартом Маншем. В ходе встречи стороны в основном обсуждали ситуацию вокруг Косово.

В Сербии сообщили о «сложной ситуации» на севере Косово

Армия,Ана Брнабич,Александр Вучич,НАТО,
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