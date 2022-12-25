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8 минут назад

Названо условие для передачи Киеву американского ЗРК Patriot

Lenta.ru

США не передадут Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, пока военные Украины не пройдут обучение. Такое условие было названо газетой Politico.

Названо условие для передачи Киеву американского ЗРК Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам представителя Пентагона, система, которая включает в себя несколько вспомогательных машин со станциями управления, радарами и генераторами, скорее всего, не появится на поле боя еще много месяцев.

«Военные не передадут ее Украине до тех пор, пока украинцев полностью не обучат тому, как ее использовать», — отмечается в сообщении.

Источники отмечают, что на обучение украинских солдат нужно несколько месяцев, а для обеспечения работы комплекса требуется 90 прошедших спецподготовку военнослужащих.

В РФ решили создать центры подготовки бойцов спецназа по аналогии с чеченским

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Кроме того, американский лидер пообещал обучить Вооруженные силы Украины безошибочному использованию ЗРК Patriot.

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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