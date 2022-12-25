Названо условие для передачи Киеву американского ЗРК Patriot

США не передадут Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, пока военные Украины не пройдут обучение. Такое условие было названо газетой Politico.

По словам представителя Пентагона, система, которая включает в себя несколько вспомогательных машин со станциями управления, радарами и генераторами, скорее всего, не появится на поле боя еще много месяцев.

«Военные не передадут ее Украине до тех пор, пока украинцев полностью не обучат тому, как ее использовать», — отмечается в сообщении.

Источники отмечают, что на обучение украинских солдат нужно несколько месяцев, а для обеспечения работы комплекса требуется 90 прошедших спецподготовку военнослужащих.