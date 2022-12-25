В РФ решили создать центры подготовки бойцов спецназа по аналогии с чеченским

"Мы обратились с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать [подобные] центры подготовки, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях", - сказал Трутнев.