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6 минут назад

По всей России могут появиться центры подготовки бойцов спецназа по аналогии с чеченским

ТАСС

Центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа (РУС) в Гудермесе планируется создать по всей стране - с подобной инициативой к президенту Владимиру Путину обратились вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Об этом сообщил Трутнев журналистам в воскресенье во время рабочей поездки в Чечню.

В РФ решили создать центры подготовки бойцов спецназа по аналогии с чеченским
Фото: ТАССТАСС

"Мы обратились с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать [подобные] центры подготовки, чтобы подготовить ребят. Здесь, в Гудермесе, такая работа проведена, она проведена профессионально, и сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях", - сказал Трутнев.

По его словам, центры будут создаваться с помощью одного из основателей Российского университета спецназа в Гудермесе - Даниила Мартынова.

"Задача этих центров очень простая - чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили", - отметил Трутнев.

Трутнев, Кириенко и глава Чечни Рамзан Кадыров посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе. Кириенко отметил, что это "уникальный центр подготовки с действительно высокопрофессиональной, очень хорошо организованной системой качественной подготовки".

Как рассказал Кадыров, ежедневно в центр приезжают от 15 до 50 человек для прохождения подготовки.

"Мы прошли три военные кампании и знаем, что нужно для Российской Федерации. Поэтому начали строить центр РУС. Мы очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным - МВД, Росгвардии, всем структурам. Отсюда уходят, помогают всем структурам добровольцы нашей великой страны, патриоты, настоящие мужчины", - отметил Кадыров.

Ранее в воскресенье глава Чечни сообщил о прибытии в республику с рабочей поездкой Кириенко и Трутнева.

Армия,Даниил Мартынов,Сергей Кириенко,Юрий Трутнев,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Росгвардия,Администрация Президента РФ,
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