Группировку войск ВСУ в Донбассе ждет неизбежный разгром, они находятся на грани краха. Об этом заявил бывший советник главы министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
По мнению офицера, Зеленский решил пожертвовать своими солдатами. Какой-либо другой вариант развития ситуации по большому счету исключен: бойцы ВСУ заблокированы на юго-востоке Донбасса и вряд ли смогут оттуда выбраться, полагает Дуглас Макгрегор.
В этой связи разгром украинской армии может стать "началом конца" украинского конфликта. Полковник в отставке подчеркнул, что в целом в настоящее время в Соединенных Штатах и во всем мире как СМИ, так и обычные граждане постепенно начинают терять какой-либо интерес к происходящему на Украине.
Заявление Макгрегора было положительно воспринято подписчиками канала и его гостями, которые поблагодарили его за правдивый рассказ о происходящем на Украине.
"Макгрегора на пост президента", - написала пользователь Сайли Мейнард.
"Большое спасибо, полковник, за вашу работу. Важно знать все то, о чем не говорят СМИ", - выразила мнение Лара.
"Я бы очень хотел, чтобы он занимал важную должность в администрации США. Он бесценный драгоценный камень. Настоящая жемчужина", - пишет пользователь Франкенбенц.
"Когда Зеленского, брыкающегося и кричащего, тащат за стол переговоров, мы скажем, что он никогда не смог бы добиться такой выгодной сделки, если бы мы их не поддержали", - заметил юзер Кирк.
"Удивительно, как люди верят, что Украина на самом деле побеждает, а когда ты пытаешься сказать им правду, они называют тебя кремлевской марионеткой или троллем", - заключил пользователь Илой.