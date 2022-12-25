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33 минуты назад

Полковник США в отставке Макгрегор: украинские солдаты в Донбассе находятся на грани краха

Российская Газета

Группировку войск ВСУ в Донбассе ждет неизбежный разгром, они находятся на грани краха. Об этом заявил бывший советник главы министерства обороны США полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

Полковник США в отставке заявил о находящихся на грани краха войсках ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению офицера, Зеленский решил пожертвовать своими солдатами. Какой-либо другой вариант развития ситуации по большому счету исключен: бойцы ВСУ заблокированы на юго-востоке Донбасса и вряд ли смогут оттуда выбраться, полагает Дуглас Макгрегор.

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В этой связи разгром украинской армии может стать "началом конца" украинского конфликта. Полковник в отставке подчеркнул, что в целом в настоящее время в Соединенных Штатах и во всем мире как СМИ, так и обычные граждане постепенно начинают терять какой-либо интерес к происходящему на Украине.

Заявление Макгрегора было положительно воспринято подписчиками канала и его гостями, которые поблагодарили его за правдивый рассказ о происходящем на Украине.

"Макгрегора на пост президента", - написала пользователь Сайли Мейнард.

"Большое спасибо, полковник, за вашу работу. Важно знать все то, о чем не говорят СМИ", - выразила мнение Лара.

"Я бы очень хотел, чтобы он занимал важную должность в администрации США. Он бесценный драгоценный камень. Настоящая жемчужина", - пишет пользователь Франкенбенц.

"Когда Зеленского, брыкающегося и кричащего, тащат за стол переговоров, мы скажем, что он никогда не смог бы добиться такой выгодной сделки, если бы мы их не поддержали", - заметил юзер Кирк.

"Удивительно, как люди верят, что Украина на самом деле побеждает, а когда ты пытаешься сказать им правду, они называют тебя кремлевской марионеткой или троллем", - заключил пользователь Илой.

Армия,Дуглас Макгрегор,Администрация США,Пентагон,
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