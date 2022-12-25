Полковник США в отставке заявил о находящихся на грани краха войсках ВСУ

"Я бы очень хотел, чтобы он занимал важную должность в администрации США. Он бесценный драгоценный камень. Настоящая жемчужина", - пишет пользователь Франкенбенц.



"Когда Зеленского, брыкающегося и кричащего, тащат за стол переговоров, мы скажем, что он никогда не смог бы добиться такой выгодной сделки, если бы мы их не поддержали", - заметил юзер Кирк.



"Удивительно, как люди верят, что Украина на самом деле побеждает, а когда ты пытаешься сказать им правду, они называют тебя кремлевской марионеткой или троллем", - заключил пользователь Илой.