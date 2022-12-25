Рогозин объяснил, почему поехал в Донбасс

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объяснил, почему поехал на фронт в Донбасс. Он рассказал об этом в Telegram-канале, комментируя последствия теракта, в котором пострадал 21 декабря. В тот день украинские вооруженные формирования обстреляли донецкий отель с гражданскими лицами.

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По словам Рогозина, о каждом пострадавшем ему докладывают дважды в сутки: «какова динамика состояния, чем и кто лечит, всего ли хватает».

«Мы, естественно, не делим пострадавших на "своих и чужих". Я сам себя уже давно считаю донецким, иначе бы не приехал сюда и не принимал бы участия в боях за освобождение Донбасса», - написал экс-глава «Роскосмоса».

Он отметил, что все транспортабельные раненые были вывезены в Ростовскую область, чтобы «снизить нагрузку на донецкие госпитали, подвергающиеся постоянному варварскому обстрелу».

Рогозин поблагодарил донецких врачей, отметив их высочайший уровень квалификации, и пообещал помочь всем пострадавшим во время теракта.