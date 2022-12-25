Арестович заявил, что ВСУ смогут воевать без поставок США

Армия Украины сможет продолжить сражение без военной помощи со стороны США. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, отвечая на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что из-за поставок оружия США ответственны за эскалацию конфликта на Украине.
«Конечно, мы продолжим сражаться без американской поддержки. Во-первых, есть европейская поддержка и неевропейская, в-третьих — мы самая крупная страна, у нас худо-бедно, но работает ВПК», заявил Арестович в интервью Марку Фейгину (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов).
Ранее премьер-министр Венгрии высказался по поводу влияния США на украинский конфликт. Он заявил, что США ответственны за эскалацию конфликта на территории Украины из-за поставок вооружения. По его словам, это создает опасность затяжного конфликта.