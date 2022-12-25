Арестович заявил, что ВСУ смогут воевать без поставок США

Армия Украины сможет продолжить сражение без военной помощи со стороны США. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, отвечая на высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что из-за поставок оружия США ответственны за эскалацию конфликта на Украине.