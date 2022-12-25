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1 час назад

ВСУ при обстреле повредили здание химического завода «Стирол» в Донецке

Lenta.ruиещё 3

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждено здание химического завода «Стирол» в Донецке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

ВСУ повредили здание химического завода «Стирол» в Донецке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По уточненным данным, в результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида», — написал Приходько, подчеркнув, что в результате обстрела погибших и пострадавших нет.

Ранее мэр Горловки заявил, что получил контузию при обстреле ВСУ гостиницы в Донецке.

25 декабря стало известно, что российские военные нанесли поражение огнем артиллерии двум ротным тактическим группам 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ на южно-донецком направлении.

Тогда же сообщалось, что потери противника за минувшие сутки составили более 50 человек. В ходе спецоперации были разбиты три боевые бронированные машины и один танк ВСУ.

Армия,Иван Приходько,
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