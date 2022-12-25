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2 минуты назад

Шойгу заявил о противодействии сил Запада российским войскам на Украине

Lenta.ru

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что объединенные силы Запада противодействуют российским военнослужащим на Украине. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщается в Telegram-канале «Известий».

Шойгу заявил о противодействии сил Запада российским войскам на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр подчеркнул, что США и их союзники ведут санкционную и информационную войну против России и отправляют на территорию Украины своих советников и наемников.

«США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями, обучают военнослужащих, предоставляют развединформацию», — добавил глава Минобороны.

Ранее министр обороны России заявил, что Киев применяет запрещенные методы противоборства, в том числе теракты, обстрелы мирных жителей и заказные убийства. По словам Сергея Шойгу, страны Запада пытаются не замечать и элементы ядерного шантажа.

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22 декабря глава Минобороны проинспектировал подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Армия,СВО,Сергей Шойгу,
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