Китай провел военные учения со стрельбами около острова Тайвань

Военно-морские силы Китая провели учения со стрельбами и патрулирование около острова Тайвань, сообщает официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

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«25 декабря около острова Тайвань Вооружённые силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов.