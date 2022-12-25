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8 минут назад

ВМС КНР провели патрулирование и учения со стрельбами около Тайваня

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Военно-морские силы Китая провели учения со стрельбами и патрулирование около острова Тайвань, сообщает официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Китай провел военные учения со стрельбами около острова Тайвань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«25 декабря около острова Тайвань Вооружённые силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен добиваться сохранения мира в Тайваньском проливе.

Армия,Энтони Блинкен,
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