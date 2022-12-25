В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
17 минут назад

В офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США

Lenta.ruиещё 6

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович допустил прекращение поддержки Украины со стороны США. Об этом политический деятель сказал в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

В офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе интервью Арестович заявил, что США никогда не откажутся поддерживать Украину.

«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся», — признается позже политический деятель.

Арестович добавил, что в случае прекращения поддержки со стороны США Украина продолжит сражаться самостоятельно.

«Во-первых, у нас есть европейская поддержка, и неевропейская тоже есть. В-третьих, мы — самая крупная страна, у нас худо-бедно, но работает ВПК», — утверждает он.

Советник главы офиса Зеленского отметил, что Украина может обратиться за помощью к Китаю, который, по его словам, «обещает, что никогда не кинет».

Шойгу заявил о противодействии сил Запада российским войскам на Украине

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине зависит от США. Орбан отметил, что украинские солдаты смогут воевать до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки будут оказывать им военную и финансовую помощь.

«Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживает ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет», — заявил премьер.

Армия,Алексей Арестович,Марк Фейгин,Виктор Орбан,Минюст России,
34
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители