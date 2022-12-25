В офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович допустил прекращение поддержки Украины со стороны США. Об этом политический деятель сказал в эфире «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

В ходе интервью Арестович заявил, что США никогда не откажутся поддерживать Украину.

«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся», — признается позже политический деятель.

Арестович добавил, что в случае прекращения поддержки со стороны США Украина продолжит сражаться самостоятельно.

«Во-первых, у нас есть европейская поддержка, и неевропейская тоже есть. В-третьих, мы — самая крупная страна, у нас худо-бедно, но работает ВПК», — утверждает он.

Советник главы офиса Зеленского отметил, что Украина может обратиться за помощью к Китаю, который, по его словам, «обещает, что никогда не кинет».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине зависит от США. Орбан отметил, что украинские солдаты смогут воевать до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки будут оказывать им военную и финансовую помощь.