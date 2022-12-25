Умер экс-главком Сухопутных войск ВС РФ Алексей Маслов

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов скончался в воскресенье, 25 декабря, на 70-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».

Фото: Википедия Википедия

В пресс-службе уточнили, что Алексей Федорович Маслов скончался в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко.

«Руководство АО «Концерн»«Уралвагонзавод» выражает соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Федоровича. Светлая память о нем и его делах навсегда останется в наших сердцах», - подчеркнули в пресс-службе.

О причинах смерти не сообщается.

Алексей Маслов возглавил Сухопутные войска РФ в ноябре 2004 года. В 2006 президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.