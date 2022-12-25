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1 час назад

Умер экс-главком Сухопутных войск ВС РФ Алексей Маслов

Илья Родин

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов скончался в воскресенье, 25 декабря, на 70-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».

Умер экс-главком Сухопутных войск ВС РФ Алексей Маслов
Фото: ВикипедияВикипедия

В пресс-службе уточнили, что Алексей Федорович Маслов скончался в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко.

«Руководство АО «Концерн»«Уралвагонзавод» выражает соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Федоровича. Светлая память о нем и его делах навсегда останется в наших сердцах», - подчеркнули в пресс-службе.

О причинах смерти не сообщается.

Алексей Маслов возглавил Сухопутные войска РФ в ноябре 2004 года. В 2006 президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерала армии.

Был уволен в запас в 2011 году. Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

Армия,Алексей Маслов,Владимир Путин,Верховный суд,Уралвагонзавод,
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