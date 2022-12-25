Зимняя кампания СВО может стать первым серьёзным испытанием для новейших российских танков Т-14 «Армата». Боевые машины уже проходят слаживание на одном из полигонов. Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего Владимира Соловьёва.

https://t.me/SolovievLive/147476

«Есть не нулевая вероятность, что зимняя кампания станет первой серьёзной кампанией для "Арматы" (испытания в Сирии не в счет)», - написал Соловьёв.

Он пообещал больше подробностей в программе «Воскресный вечер» на канале «Россия-1»

Также канал опубликовал эксклюзивное видео с танкового полигона, где в ночное время передвигаются Т-14 на платформе «Армата».