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1 час назад

«Конечно пощелкаем, 100%!»: Путин о Patriot на Украине

Илья Родин

Президент РФ Владимир Путин заявил в воскресенье, 25 декабря, в эфире телеканала «Россия-1», что Россия сможет уничтожить ЗРК Patriot в случае их поставки из США украинским военным. Об этом пишет ТАСС.

«Конечно пощелкаем, 100%!», - подчеркнул Путин.

Глава государства уточнил, что пока у Украины таких комплексов нет.

В четверг, 22 декабря, Путин рассказал журналистам, что Patriot является довольно старой системой, она не работает так, как российский комплекс С-300. Он добавил, что Россия найдет «противоядие» для этих комплексов.

Путин озвучил позицию по переговорам с Украиной

Ранее сообщалось, что обучение украинских расчетов для ЗРК Patriot пройдет в Германии. Оно может занять несколько недель.

Армия,Видео,СВО,Владимир Путин,
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