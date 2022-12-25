«Конечно пощелкаем, 100%!»: Путин о Patriot на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил в воскресенье, 25 декабря, в эфире телеканала «Россия-1», что Россия сможет уничтожить ЗРК Patriot в случае их поставки из США украинским военным. Об этом пишет ТАСС.

«Конечно пощелкаем, 100%!», - подчеркнул Путин.

Глава государства уточнил, что пока у Украины таких комплексов нет.

В четверг, 22 декабря, Путин рассказал журналистам, что Patriot является довольно старой системой, она не работает так, как российский комплекс С-300. Он добавил, что Россия найдет «противоядие» для этих комплексов.