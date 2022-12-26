В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
20 минут назад

В США объяснили уязвимость комплексов Patriot на Украине перед Россией

Lenta.ruиещё 2

Обозреватель Forbes Пол Иддон объяснил уязвимость зенитно-ракетных комплексов Patriot, поставленных из США на Украину, перед Россией. По его словам, их слабым местом является малая мобильность, чем российские военные могут воспользоваться.

В СМИ объяснили уязвимость комплексов Patriot на Украине перед Россией
Фото: ТАССТАСС

Журналист отметил, что украинские войска с малой вероятностью будут использовать ЗРК для противодействия беспилотниками, поскольку в большом количестве БПЛА могут пробить средства противовоздушной обороны (ПВО).

Иддон указал, что уничтожение комплексов Patriot возможно по той причине, что их затруднительно передислоцировать из-под огня.

Обозреватель пояснил, что для обслуживания одной батареи требуется всего три специалиста, в то время как для перемещения и настройки всех компонентов — до 90 человек.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot на Украине в случае их поставки США.

«Конечно, пощелкаем, 100 процентов!» — подчеркнул глава государства.

Армия,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители