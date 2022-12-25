"Конечно пощелкаем, 100%!": Путин о Patriot на Украине

Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot ("Пэтриот") в случае их поставки США Украине, заявил президент России Владимир Путин в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Конечно пощелкаем, 100%!", - заверил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. При этом, напомнил президент, у Украины таких комплексов "пока нет".

В четверг Путин в беседе с журналистами отмечал, что "Patriot - это достаточно старая система", и она не работает так, как российская С-300. Тогда же он заявил, что "противоядие" этим комплексам найдется.