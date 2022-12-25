"Конечно пощелкаем, 100%!": Путин о Patriot на Украине

Россия сможет уничтожить комплексы ПВО Patriot ("Пэтриот") в случае их поставки США Украине, заявил президент России Владимир Путин в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
"Конечно пощелкаем, 100%!", - заверил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. При этом, напомнил президент, у Украины таких комплексов "пока нет".
В четверг Путин в беседе с журналистами отмечал, что "Patriot - это достаточно старая система", и она не работает так, как российская С-300. Тогда же он заявил, что "противоядие" этим комплексам найдется.
21 декабря президент Украины Владимир Зеленский по приглашению лидера США Джо Байдена посетил Вашингтон. К его визиту в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи Киеву на общую сумму 1,85 млрд долларов. В него впервые вошла батарея ПВО Patriot, в составе которой - сама пусковая система на грузовом шасси, радар и станция управления.