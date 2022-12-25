В Молдавии посчитали угрозой заявление России о сотрудничестве с НАТО

В Молдавии посчитали угрозой заявление России о последствиях сотрудничества Кишинева с НАТО. Об этом cпикер молдавского МИД Даниел Водэ сообщил в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Global Look Press Global Look Press

Он подчеркнул, что Молдавия — мирное и нейтральное государство, и назвал угрозой слова о том, что ее связи с НАТО можно сравнить с «печальным опытом Украины». По его словам, сотрудничество со странами Североатлантического альянса абсолютно прозрачно.

«Нейтральность не означает изоляцию, демилитаризацию или равнодушие к тому, что происходит в мире», — пояснил Водэ.

Спикер МИД добавил, что «агрессия России в отношении Украины имеет драматичные последствия для нашей страны». Именно поэтому Молдавии необходимо «проявить солидарность с друзьями».