Спецоперация на Украине 25 декабря: последние новости на сегодня

Боевые действия на Украине идут с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости о военной операции на сегодня, 25 декабря 2022 года, в материале «Рамблера».
Военные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Михайловка, использовав реактивную систему залпового огня HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что обстрел начался в 02.10. Со стороны вооруженных формирований Украины в сторону населенного пункта Михайловка устремилась одна ракета. Была использована РСЗО HIMARS. Сведения о разрушениях и пострадавших пока не поступали.
Российский капитан Глеб Сомов заманил солдат Вооруженных сил Украины в ловушку в ходе операции по удержанию оборонительных рубежей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Министерство обороны России.
Как говорится в публикации, группа Сомова попала под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ. Сперва российские военнослужащие успешно держали оборону, но вскоре к украинским солдатам прибыло подкрепление.
Капитан Сомов отвел сослуживцев к месту сосредоточений основных сил РФ и заманил солдат ВСУ в западню. Противника окружили и отбросили на первоначальные позиции. Капитан Сомов был награжден орденом Мужества.
Следственный комитет начал расследование по факту обстрелов Донецкой и Луганской народных областей, а также Курской области со стороны Военных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал СК России.
Уточняется, что расследование проводится в рамках уголовных дел о «преступлениях киевского режима».