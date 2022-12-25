Мобилизация: последние новости на сегодня 25 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В Москве провели экскурсию для детей мобилизованных, в Челябинской области появились юридические фирмы, вымогающие деньги у родственников призванных на боевые действия россиян, а депутаты РФ предложили ввести туристический кешбэк для детей мобилизованных. Самые свежие новости о частичной мобилизации на сегодня, 25 декабря 2022, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

В Москве провели экскурсию по городу для детей мобилизованных

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Для детей мобилизованных граждан РФ провели экскурсию по Москве. Ребята приехали в столицу со всей России. Столичные власти поручили организовать для них новогоднюю программу, передает Москва 24.

Как говорится в материале, дети смогли погулять по центру города, посмотреть на праздничные площадки и посетить местные достопримечательности. В программу вошла экскурсия по Музею Москвы. Детей всю дорогу сопровождали волонтеры.

В Челябинской области вымогают деньги у родственников мобилизованных

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко предостерегла жителей региона от обращения к юридическим фирмам, которые обещают «помочь» мобилизованным и их родственникам. В качестве эксперимента она придумала легенду и обратилась в ряд подобных фирм за помощью, пишет 74.ru.

«Нам предложили несколько вариантов «решения проблемы», ни один из которых не только не был законным, но и не привел бы к желаемому результату», — рассказала она, добавив, что за свои услуги юристы потребовали 80 тысяч рублей.

При этом заплатить нужно сразу, а положительный результат не гарантирован.

Сударенко подчеркнула, что защитой прав мобилизованных занимаются прокуратура и уполномоченный по правам человека.

Депутаты предложили для детей мобилизованных ввести туристический кешбэк

Для детей мобилизованных граждан, который участвуют в боевых действиях на территории Украины, могут ввести специальный туристический кешбэк. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, передает РИА Новости.

Как говорится в статье, запрос на резервирование денежных средств для реализации инициативу уже направлен в Министерство финансов РФ.