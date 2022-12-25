В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
31 минуту назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 25 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В Москве провели экскурсию для детей мобилизованных, в Челябинской области появились юридические фирмы, вымогающие деньги у родственников призванных на боевые действия россиян, а депутаты РФ предложили ввести туристический кешбэк для детей мобилизованных. Самые свежие новости о частичной мобилизации на сегодня, 25 декабря 2022, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 25 декабря 2022 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

В Москве провели экскурсию по городу для детей мобилизованных

Видео дня

Для детей мобилизованных граждан РФ провели экскурсию по Москве. Ребята приехали в столицу со всей России. Столичные власти поручили организовать для них новогоднюю программу, передает Москва 24.

Как говорится в материале, дети смогли погулять по центру города, посмотреть на праздничные площадки и посетить местные достопримечательности. В программу вошла экскурсия по Музею Москвы. Детей всю дорогу сопровождали волонтеры.

В Челябинской области вымогают деньги у родственников мобилизованных

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко предостерегла жителей региона от обращения к юридическим фирмам, которые обещают «помочь» мобилизованным и их родственникам. В качестве эксперимента она придумала легенду и обратилась в ряд подобных фирм за помощью, пишет 74.ru.

«Нам предложили несколько вариантов «решения проблемы», ни один из которых не только не был законным, но и не привел бы к желаемому результату», — рассказала она, добавив, что за свои услуги юристы потребовали 80 тысяч рублей.

При этом заплатить нужно сразу, а положительный результат не гарантирован.

Сударенко подчеркнула, что защитой прав мобилизованных занимаются прокуратура и уполномоченный по правам человека.

Депутаты предложили для детей мобилизованных ввести туристический кешбэк

Для детей мобилизованных граждан, который участвуют в боевых действиях на территории Украины, могут ввести специальный туристический кешбэк. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, передает РИА Новости.

Как говорится в статье, запрос на резервирование денежных средств для реализации инициативу уже направлен в Министерство финансов РФ.

При этом депутат уточнил, что для начала Государственная Дума введет туристический кешбэк для одной категории детей, а затем планируется распространить меру и на другие группы несовершеннолетних.

Армия,Минфин России,Госдума,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители