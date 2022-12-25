Мобилизация: последние новости на сегодня 25 декабря 2022 о частичной мобилизации в России

В Москве провели экскурсию для детей мобилизованных, в Челябинской области появились юридические фирмы, вымогающие деньги у родственников призванных на боевые действия россиян, а депутаты РФ предложили ввести туристический кешбэк для детей мобилизованных. Самые свежие новости о частичной мобилизации на сегодня, 25 декабря 2022, в материале «Рамблера».
Для детей мобилизованных граждан РФ провели экскурсию по Москве. Ребята приехали в столицу со всей России. Столичные власти поручили организовать для них новогоднюю программу, передает Москва 24.
Как говорится в материале, дети смогли погулять по центру города, посмотреть на праздничные площадки и посетить местные достопримечательности. В программу вошла экскурсия по Музею Москвы. Детей всю дорогу сопровождали волонтеры.
Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко предостерегла жителей региона от обращения к юридическим фирмам, которые обещают «помочь» мобилизованным и их родственникам. В качестве эксперимента она придумала легенду и обратилась в ряд подобных фирм за помощью, пишет 74.ru.
«Нам предложили несколько вариантов «решения проблемы», ни один из которых не только не был законным, но и не привел бы к желаемому результату», — рассказала она, добавив, что за свои услуги юристы потребовали 80 тысяч рублей.
При этом заплатить нужно сразу, а положительный результат не гарантирован.
Сударенко подчеркнула, что защитой прав мобилизованных занимаются прокуратура и уполномоченный по правам человека.
Для детей мобилизованных граждан, который участвуют в боевых действиях на территории Украины, могут ввести специальный туристический кешбэк. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, передает РИА Новости.
Как говорится в статье, запрос на резервирование денежных средств для реализации инициативу уже направлен в Министерство финансов РФ.
При этом депутат уточнил, что для начала Государственная Дума введет туристический кешбэк для одной категории детей, а затем планируется распространить меру и на другие группы несовершеннолетних.