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44 минуты назад

Разведчики ВС России нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении

Вечерняя Москваиещё 3

Разведчики 6-й армии Западного военного округа нанесли удар по оборудованным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были обнаружены при помощи дрона в лесополосе на Купянском направлении спецоперации. Об этом стало известно в воскресенье, 25 декабря.

Разведчики нанесли удар по ВСУ на Купянском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Вот сейчас, к примеру, полетели до окопчика, у нас есть связь с расчетом, который уже готов, сейчас мы будем… корректировать. Наш расчет АГС. Точки у нас уже найдены, — сказал разведчик с позывным «Горелый».

После обнаружения позиций украинских военнослужащих координаты их расположения были переданы расчету АГС, в результате чего последовал удар со стороны российской армии. При отходе расчета был открыт огонь на поражение из стрелкового оружия, передает РИА Новости.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС России ликвидировали тактическую группу иностранных наемников на территории Донецкой народной республики. По его словам, по итогам наступательных действий была уничтожена сводная тактическая группа в районе населенного пункта Раздоловка.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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