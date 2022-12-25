В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
15 минут назад

Российский военный заманил бойцов ВСУ в ловушку

Lenta.ru

Российский капитан Глеб Сомов, выполняя с подчиненными в ходе специальной военной операции (СВО) задачу по удержанию оборонительных рубежей на одном из тактических направлений, заманил в ловушку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

Российский военный заманил бойцов ВСУ в ловушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе боевой работы группа Сомова подверглась артобстрелу со стороны украинских войск. Сначала российские военные успешно сдерживали натиск ВСУ, однако вскоре к противнику прибыло подкрепление.

Оценив ситуацию, капитан Сомов отвел сослуживцев группы к району сосредоточения основных российских сил, тем самым заманив боевиков ВСУ в ловушку, где они были окружены и отброшены на изначальные позиции. В ходе столкновения Сомов, рискуя жизнью, эвакуировал раненых товарищей из-под встречного огня. Его наградили орденом Мужества.

Ранее российские военные в ходе наступления уничтожили группу наемников в Донецкой народной республике (ДНР). Сводная тактическая группа иностранных наемников была ликвидирована в районе Раздоловки.

Армия,Минобороны России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители