Российский военный заманил бойцов ВСУ в ловушку

Российский капитан Глеб Сомов, выполняя с подчиненными в ходе специальной военной операции (СВО) задачу по удержанию оборонительных рубежей на одном из тактических направлений, заманил в ловушку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

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В ходе боевой работы группа Сомова подверглась артобстрелу со стороны украинских войск. Сначала российские военные успешно сдерживали натиск ВСУ, однако вскоре к противнику прибыло подкрепление.

Оценив ситуацию, капитан Сомов отвел сослуживцев группы к району сосредоточения основных российских сил, тем самым заманив боевиков ВСУ в ловушку, где они были окружены и отброшены на изначальные позиции. В ходе столкновения Сомов, рискуя жизнью, эвакуировал раненых товарищей из-под встречного огня. Его наградили орденом Мужества.