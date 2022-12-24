Снайперы полицейского спецназа прибыли на север Косово

Бойцы спецназа Rosu, вооруженные снайперскими винтовками, замечены в Лепосавиче на севере Косово. Местная газета «Вечерне новости» сообщила нарушении гарантий Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) и Миссии Евросоюза в Косове (EULEX).

«Вместо рядовых полицейских, которые находились в городе вместе с представителями KFOR и EULEX, в городе появились бойцы спецназа Rosu, вооруженные снайперскими винтовками», - процитировал ТАСС информацию издания.

Ранее сообщалось, что лидер сербов в Косово и Метохии Горан Ракич 22 декабря на митинге против притеснения сербского населения и нарушения его прав в Косове и Метохии, заявил, что баррикады, возведенные на севере Косово в том числе по причине игнорирования международным сообществом фактов притеснения сербов в регионе, останутся до тех пор, пока не будут выполнены все поставленные условия.