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10 минут назад

NI: Израиль опасается поставлять ВСУ системы ПВО «Железный купол»

Газета.Ru

Бригадный генерал Яков Нагель заявил, что Россия может перехватить и изучить израильские системы противовоздушной обороны «Железный купол», из-за чего Тель-Авив не станет поставлять их Вооруженным силам Украины. Об этом он сообщил в материале для National Interest.

Названа причина отказа Израиля поставлять Украине «Железный купол»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Израиль справедливо опасается, что если противоракетные установки будут развернуты [на Украине], то Россия завладеет ими на поле боя», — сказано в статье.

По его словам, Израилю необходимо самому срочно пополнить части ПВО «куполами», производство которых требует определенного времени. Кроме того, Нагель отметил, что обучение персонала для управления этим оборудованием занимает длительное время. Из-за этого Украине не стоит ожидать моментального результата от приобретения израильских систем ПВО.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что у его страны нет производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны.

Израиль расширил возможности «Железного купола»

До этого премьер-министр Израиля Яир Лапид объяснил отказ оказывать военную помощь Украине нежеланием «переходить границы».

Армия,Яир Лапид,
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