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30 минут назад

В США прозвали российскую ракету «Сармат РС-28» сатаной

Ura.Ruиещё 2

Россия провела испытания ракеты «Сармат РС-28», в США назвали снаряд «Сатаной-2» из-за способности ракеты поразить цель в любой точке мира. Об этом написали в Akharin Khabar.

В США испугались российской ракеты и прозвали ее сатаной
Фото: РИА Новости / Минобороны РоссииРИА Новости / Минобороны России

«Официальное наименование ракеты — „Сармат РС-28“, и, по словам президента РФ Владимира Путина, она не имеет себе равных во всем мире ни по боевой мощи, ни по своим возможностям. В НАТО (а именно в США) назвали новую российскую ракету „Satan 2“», — пишет издание.

По словам разработчиков ракеты, она способна поразить любую цель на любом континенте. В Североатлантическом Альянсе заявили, что российской стороне необходимо «переосмыслить свои намерения», прежде чем угрожать кому-то этим оружием.

Ранее сообщалось, что ракета «Сармат» почти готова к бою, пишет MK.RU со ссылкой на New York Post. В России снаряд называют «супероружием», так как она рассчитана на 15 ядерных боеголовок. Ракета прошла испытания в апреле 2022 года, сообщает «Национальная служба новостей».

Армия,Межконтинентальная ракета,Владимир Путин,НАТО,
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