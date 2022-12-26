В США испугались российской ракеты и прозвали ее сатаной

«Официальное наименование ракеты — „Сармат РС-28“, и, по словам президента РФ Владимира Путина, она не имеет себе равных во всем мире ни по боевой мощи, ни по своим возможностям. В НАТО (а именно в США) назвали новую российскую ракету „Satan 2“», — пишет издание.