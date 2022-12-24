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1 час назад

Генерал США Маккеффри: ВСУ несут огромные потери и находятся в большой опасности

Газета.Ruиещё 1

Генерал США Барри Маккеффри заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери и находятся в уязвимой позиции. Об этом он сказал в интервью MSNBC.

Генерал США: ВСУ несут огромные потери и находятся в большой опасности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Украина несет огромные потери и находится в великой опасности», — заявил Маккеффри.

Офицер также выразил мнение, что одна батарея зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, которую США обещали поставить Украине, не изменит ситуацию «на земле» из-за подавляющего превосходства армии России.

По словам Маккеффри, чтобы попытаться повлиять на баланс сил, ВСУ стоит поставить основные боевые танки США M1 Abrams, а также ракеты типа «земля-земля» ATACMS.

Ранее французская газета La Tribune писала, что Украина не сможет победить Россию в вооруженном противостоянии при текущем уровне потерь в живой силе. При этом аналитический центр «Марс» считает, что западным следует прекратить нападки на Россию и признать, что у нее тоже есть право выбирать свое будущее.

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