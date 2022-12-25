Российские разведчики нанесли удар по ВСУ под Купянском

Разведчики нанесли удар по скоплению украинских войск под Купянском. Как сообщает РИА Новости, разведчики обнаружили с помощью беспилотника украинские окопы, после чего боец с позывным "Горелый" передал координаты артиллерийскому расчету.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Военные сразу же нанесли удар по противнику. После этого расчет отошел назад, а по противнику пришлось открыть огонь из стрелкового оружия. Потери украинских войск он не озвучил.