Разведчики нанесли удар по скоплению украинских войск под Купянском. Как сообщает РИА Новости, разведчики обнаружили с помощью беспилотника украинские окопы, после чего боец с позывным "Горелый" передал координаты артиллерийскому расчету.
Военные сразу же нанесли удар по противнику. После этого расчет отошел назад, а по противнику пришлось открыть огонь из стрелкового оружия. Потери украинских войск он не озвучил.
Ранее «Свободная пресса» писала о том, что 24 декабря в результате обстрелов ВСУ в Курской области был обесточен поселок Попово-Лежачи. Кроме того, сообщалось, что украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.