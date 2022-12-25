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2 часа назад

Российские разведчики нанесли удар по ВСУ под Купянском

Свободная прессаиещё 1

Разведчики нанесли удар по скоплению украинских войск под Купянском. Как сообщает РИА Новости, разведчики обнаружили с помощью беспилотника украинские окопы, после чего боец с позывным "Горелый" передал координаты артиллерийскому расчету.

Российские разведчики нанесли удар по ВСУ под Купянском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военные сразу же нанесли удар по противнику. После этого расчет отошел назад, а по противнику пришлось открыть огонь из стрелкового оружия. Потери украинских войск он не озвучил.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что 24 декабря в результате обстрелов ВСУ в Курской области был обесточен поселок Попово-Лежачи. Кроме того, сообщалось, что украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 11 снарядов калибром 152 миллиметра.

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