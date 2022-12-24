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49 минут назад

В России разработали модификацию снаряда «Краснополь» для воздушных носителей

Говорит Москва

С таким заявлением выступил начальник конструкторского бюро им. академика А. Г. Шипунова Семён Погорельский.

В России создали снаряд «Краснополь» для воздушных носителей
Фото: соцсетисоцсети

«Основа — это «Краснополь», есть модификация, которая стреляет из миномётов. Есть, которая стреляет с воздушных носителей», — сказал Погорельский в эфире Первого канала.

В свою очередь, начальник отделения КБП Игорь Бальзамов заявил, что конструкторам удалось добиться простоты конструкции и высокой надёжности.

Раскрыта неизвестная возможность российского «Краснополя»

Высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс «Краснополь», помимо осколочно-фугасного управляемого снаряда, также включает лазерный целеуказатель — дальномер, с помощью которого производится наведение на цель. Снаряд калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем.

Армия,Первый канал,
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