США могут поставить Киеву устаревшую версию ЗРК Patriot

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что США поставят Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

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«Это, вероятно, самая высококлассная система такого типа в арсенале Соединенных Штатов. Это старая установка, но она была модернизирована. Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, думаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей», — сказал он.

По его словам, эти комплексы не смогли справиться с серией ударов беспилотников хуситов по НПЗ в Саудовской Аравии несколько лет назад. Риттер уверен, что ЗРК Patriot не была разработана «для выживания на таком поле боя, как Украина».

Ранее Риттер высказал мнение, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Вашингтон решил передать Киеву, не выживут на современном поле боя. По словам Риттера, Patriot испытывают сложность с перехватом ракет. Экс-офицер также упомянул военные действия США в Ираке в 2003 году, когда данная система ПВО сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.