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10 минут назад

Офицер разведки США Риттер: американцы могут поставить Киеву устаревшую версию ЗРК Patriot

Газета.Ru

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что США поставят Украине устаревшую версию зенитного ракетного комплекса Patriot, неспособную сбивать современные ракеты. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

США могут поставить Киеву устаревшую версию ЗРК Patriot
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это, вероятно, самая высококлассная система такого типа в арсенале Соединенных Штатов. Это старая установка, но она была модернизирована. Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, думаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей», — сказал он.

По его словам, эти комплексы не смогли справиться с серией ударов беспилотников хуситов по НПЗ в Саудовской Аравии несколько лет назад. Риттер уверен, что ЗРК Patriot не была разработана «для выживания на таком поле боя, как Украина».

В США усомнились в эффективности Patriot на Украине

Ранее Риттер высказал мнение, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Вашингтон решил передать Киеву, не выживут на современном поле боя. По словам Риттера, Patriot испытывают сложность с перехватом ракет. Экс-офицер также упомянул военные действия США в Ираке в 2003 году, когда данная система ПВО сбила больше самолетов союзников, чем иракских ракет.

До этого генерал США в отставке Марк Хертлинг говорил о том, что украинским военным понадобятся «месяцы обучения, необходимые для старта эксплуатации ЗРК Patriot». Он также добавил, что это оружие не сможет защитить всю территорию Украины.

Армия,Скотт Риттер,Марк Хертлинг,
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